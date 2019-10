Das Netz ist voller Videos von Hunden auf Motorrädern – das ist mal etwas anderes

Büsi Madee ist erst drei Monate alt und hockt bereits auf der Schulter von Napaphorn Sontiphorm als hätte sie nie etwas anderes gemacht, als so durch die Strassen zu kurven. Ihre Besitzerin hat sie bestimmt schon früh an die Mitfahrt auf dem Roller gewöhnt. Die beiden sind regelmässig in den Strassen von Nakhon Sawan im Osten Thailands unterwegs.

Obwohl sie sich selbst mit einem Mundschutz vor Staub und Abgasen schützt, sagt Sontiphorm über die nachmittägliche Fahrt Anfang Woche: «Ich hab mich für eine Fahrt entschieden, weil das Wetter so gut war. Und etwas frische Luft tut immer gut.»

Und hier noch ein Hundebeispiel: