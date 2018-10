Am Dashain-Festival in Nepal ist es Tradition, Opfergaben zu bringen. Nicht nur Blumen oder Früchte, auch Ziegen, Schafe oder Wasserbüffel werden zu diesem Fest auf dem Markt verkauft und als Opfer in Tempeln dargelegt.

Am diesjährigen Festtag am Freitag haben Tierschützer mit Plakaten und Protestmärschen gegen diese blutige religiöse Tradition demonstriert. Sie fordern die Abschaffung der tierischen Opfergabe. (smo)