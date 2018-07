Sommerferien zuhause machen Spass – umso mehr, wenn man sie mit seinen pelzigen oder gefiederten Freunden geniessen kann. Haben Sie auch schon Tränen gelacht, während ihr Hund durch den Rasensprenger tänzelte oder die Katze das Trampolin in Beschlag nahm? Oder kann Ihr Huhn seit kurzem ein Kunststück?

Senden Sie uns bis am 19. August ihr lustigstes Haustiervideo aus Haus und Garten oder den Ferien. Die anderen Leser entscheiden dann in einer Abstimmung, bei welchem sie am meisten lachen mussten. Der Urheber des Gewinnervideos erhält 100 Franken, Platz zwei und drei je 50 Franken.

So funktionierts: