Der 77-Jährige erschien am Mittwoch vor dem Obersten Gericht des Bundesstaates Victoria in Melbourne. Die Beratungen sollen bis Donnerstag dauern. Der Geistliche will mit seiner Einsprache erreichen, dass seine Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs aufgehoben wird.

Ein Geschworenengericht hatte Pell im Dezember schuldig gesprochen, sich Mitte der 1990er Jahre in der Kathedrale von Melbourne an zwei 13-jährigen Chorknaben vergangen zu haben. Der damalige Erzbischof von Melbourne soll sich 1996 in der Sakristei vor den Jungen entblösst, sie unsittlich berührt und einen von ihnen zum Oralsex gezwungen haben.

Im März wurde Pell dann zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er sitzt seitdem im Gefängnis. Pell ist der ranghöchste katholische Geistliche weltweit, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Der 77-Jährige hat die Vorwürfe stets abgestritten und Berufung eingelegt.

Dünne Beweislage

Im Berufungsverfahren wollen seine Anwälte argumentieren, dass Pell wegen der dünnen Beweislage nicht hätte schuldig gesprochen werden dürfen. Die Verurteilung basierte lediglich auf der Aussage eines der mutmasslichen Missbrauchsopfers, andere Beweise gab es nicht. Das zweite mutmassliche Missbrauchsopfer war 2014 an einer Überdosis gestorben und hatte sich nie zu den Vorfällen geäussert.

Verteidiger Bret Walker sagte vor den drei Richtern am Mittwoch, Pell sei zu Unrecht schuldig gesprochen worden. Der ehemalige Erzbischof von Melbourne hätte in der dortigen St. Patrick's-Kathedrale niemals die beiden Jungen sexuell missbrauchen können, ohne aufzufallen. Zudem sei dies auch wegen seines Bischofsgewands "physisch unmöglich" gewesen.

Staatsanwaltschaft sieht Schuld als erwiesen an

Die Staatsanwaltschaft wies eine solche Argumentation zurück. Sie hält die Schuld des Kardinals für eindeutig erwiesen.

Pell ist in der Geschichte der katholischen Kirche der ranghöchste Geistliche, der jemals wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt wurde. Als Finanzchef war er praktisch die Nummer drei des Vatikans.

Der Kirchenstaat hatte im März angekündigt, die Berufung abwarten zu wollen, bevor er über weitere Konsequenzen entscheidet. Möglich wäre, dass Pell bei einer Bestätigung des Schuldspruchs alle seine Titel verliert und auch nicht Priester bleiben darf. Falls er gewinnt, wäre er wieder ein freier Mann.

Gute Chancen für Pell

Pells Anwälte kritisieren zudem, dass die Verteidigung während des Prozesses ein Video nicht zeigen durfte, das den Kardinal entlasten sollte. Ausserdem wurde Pell während des Prozesses nicht vor der Jury gefragt, ob er auf schuldig oder nicht schuldig plädiert.

Rechtsexperten räumen dem Geistlichen gute Chancen ein, das Berufungsverfahren zu gewinnen. Die drei Richter könnten Pells Berufungsantrag zurückweisen, einen neuen Prozess anordnen oder den Kardinal freisprechen. Die Anhörungen sind auf zwei Tage angesetzt, bis zu einer Entscheidung könnten dann noch Wochen vergehen.