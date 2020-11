Autofahrer stirbt bei Kollision auf Autobahnraststätte im Aargau

Der Autolenker hatte die A1 in Fahrtrichtung Zürich verlassen und war mit hoher Geschwindigkeit in die Anhänger gefahren, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Das Auto habe sich unter einem Anhänger verkeilt und sei massiv demoliert worden. Auch die Anhänger seien stark beschädigt worden.

Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der 22-jährige Schweizer sich das Leben nehmen wollte. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete eine Untersuchung.

Die Bergungs- und Räumungsarbeiten dauerten nach Polizeiangaben bis in die frühen Morgenstunden. Bis sie abgeschlossen waren, wurde die Zufahrt zur Raststätte gesperrt.