Kürzlich in Brasilien: Marlon Natanael de Lima Alexandre, ein 21-jähriger Brasilianer, wurde am Mittwoch inmitten eines Spiels seines Fussballteams Sapucaiense aus der zweiten Division der Staatsmeisterschaft von Rio Grande do Sul von der Polizei in Handschellen abgeführt. Der Ersatzspieler wehrte sich nicht.