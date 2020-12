Als Erster Schallmauer durchbrochen: Pilot Chuck Yeager gestorben

Sein Tod sei ein "riesiger Verlust für unsere Nation", schrieb Nasa-Chef Jim Bridenstine. Yeagers Ehefrau Victoria twitterte, mit tiefer Trauer müsse sie mitteilen, dass die Liebe ihres Lebens am Montag gegen 21.00 Uhr gestorben sei. Yeager war Medienberichten zufolge 97 Jahre alt.

Im Hollywood-Spielfilm "Der Stoff, aus dem die Helden sind" (The Right Stuff) von Philip Kaufman, in dem er von Sam Shepard gespielt wurde, hatte Yeager 1983 einen Cameo-Auftritt als Barmann.

Nasa-Chef Bridenstine bezeichnete Yeagers Pionierleistungen in der Mitteilung als "brillante Beiträge zur Luft- und Raumfahrtwissenschaft". Zudem würdigte er dessen "heldenhaften" Einsatz im Zweiten Weltkrieg. Die "New York Times" berichtete, Yeager habe an einem einzigen Tag fünf deutsche Flugzeuge abgeschossen.

"Als junger Marineflieger war ich einer von vielen auf der ganzen Welt, die zu Chuck Yeager und seinen erstaunlichen Leistungen als Testpilot aufschauten", schrieb Bridenstine in der Mitteilung. "Sein Weg ebnete den Pfad für jeden, der die Grenzen des menschlichen Potenzials ausreizen wollte, und seine Errungenschaften werden uns über Generationen hinweg leiten."

Victoria Yeager schrieb auf dem offiziellen Account des Generals: "Ein unglaubliches Leben, gut gelebt, Amerikas grösster Pilot & ein Erbe aus Stärke, Abenteuer & Patriotismus werden für immer in Erinnerung bleiben."