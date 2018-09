Seit dem 1. März 2013 müssen alle Autofahrer in Frankreich einen Einweg-Alkoholtester oder ein digitales Messgerät im Fahrzeug mitführen. Gebüsst werden Sie ohne dieses Zubehör aber nicht.

Die französische Regierung um Nicolas Sarkozy hatte das Gesetz ursprünglich am 1. Juli 2012 in Kraft gesetzt, um das Problem von Alkohol am Steuer einzudämmen und zu kontrollieren.

Weil es aber Lieferschwierigkeiten und Zweifel an der Genauigkeit der Geräte gab, wurde die Regelung zuerst auf März 2013 verschoben, dann wollte sie die neue Regierung um François Hollande sogar ganz abschaffen.

Nach Einspruch der Nationalen Kommission für Strassensicherheit (CNSR) wurde per Dekret eine Beibehaltung des Obligatoriums, aber ein Verzicht auf die Bussenregelung beschlossen.

Promillegrenzen in Frankreich

für Autofahrer: 0,5 Promille

für Busfahrer: 0,2 Promille

Fahren unter Alkoholeinfluss (0,5 - 0,8 Promille): ab 135 Euro

Fahren unter Alkoholeinfluss (über 0,8 Promille): bis zu 4500 Euro und bis zu zwei Jahren Gefängnis

(edi)