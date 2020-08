Ai Weiwei veröffentlicht Doku über Wuhan

"Wir veröffentlichen "Coronation", unseren Film über Wuhan, China, als Hommage an alle Ärzte und Krankenschwestern, die gegen Covid-19 kämpfen", schrieb Ai Weiwei am Freitag auf Twitter.

Der Film untersuche das "politische Gespenst der chinesischen Staatskontrolle vom ersten bis zum letzten Tag der Abriegelung von Wuhan", hiess es auf der Film-Homepage. Er halte die "brutal effiziente, militarisierte Reaktion" der Kommunistischen Partei in China auf das Virus fest.

In einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit der "New York Times" sagte Ai Weiwei, der Film versuche das widerzuspiegeln, was gewöhnliche Chinesen durchgemacht haben. Sein Team habe fast 500 Stunden Filmmaterial für die Dokumentation ausgewertet. Es seien Drohnenaufnahmen von Wuhan verwendet worden, ebenso wie Aufnahmen von Sicherheitskameras von Krankenhäusern und Videoclips von medizinischem Personal, das Patienten behandelt.

Der Film enthält einige surreal wirkende Szenen, wie etwa die eines Menschen in einem gelben Gefahrgutanzug und Atemschutzmaske, der auf einem elektrischen Roller durch die Strassen fährt und Desinfektionsmittel versprüht.

Nach vier Jahren in Berlin hat Ai Weiwei Deutschland vor wenigen Monaten den Rücken gekehrt, um mit seiner Familie in Cambridge zu leben.