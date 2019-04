Ein Mitarbeiter des Gefängnisses hatte am Mittwochabend um 21.40 Uhr bei der Medikamentenabgabe den Mann stranguliert in dessen Zelle vorgefunden, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag informierte. Das Anstaltspersonal nahm umgehend die Reanimation auf, welche durch ein Ambulanzteam der Rettung Chur weitergeführt wurde.

Trotzdem starb der Schweizer. Er befand sich wegen eines versuchten Tötungsdelikts und einer Brandstiftung seit November 2018 in Untersuchungshaft.