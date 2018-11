Ein Jugendlicher wurde von der Luzerner Polizei ermittelt und festgenommen, weil er ein Mädchen erpresst hat. Die 14-jährige Schweizerin hat ihm Nacktfotos geschickt, woraufhin er sie im Februar 2018 mit den Bildern erpresst hat. Das teilt die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Der 17-Jährige drohte, die Bilder zu publizieren, sollte sie ihm nicht den gewünschten Betrag von 400 Franken bezahlen. Nach einer anonymen Geldübergabe forderte der Täter noch mehr Geld. Das Opfer wandte sich dann an die Luzerner Polizei, die den Täter, ein Schweizer, an seinem Wohnort in einer Luzerner Gemeinde festnehmen konnte.

Die Bilder wurden gemäss Simon Kopp, Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft, nie veröffentlicht, das Handy des Jugendlichen hat die Polizei beschlagnahmt. Der Jugendliche ist geständig. Die Untersuchung führt die Jugendanwaltschaft Luzern.

Viele Sex-Tortion-Fälle bleiben im Dunkeln

Die Untersuchung gestaltet sich nicht ganz einfach, wie Kopp auf Anfrage sagt. «Wir mussten mittels Rechtshilfeersuchen in Amerika den Täter ermitteln. Dies weil der Server von Snapchat sich in den USA befindet.»

Der Staatsanwaltschaft Luzern sind nur wenige solcher Sex-Tortion-Fälle bekannt. Kopp vermutet, dass die Dunkelziffer aber sehr hoch ist. «Viele Betroffene haben leider Hemmungen sich zu melden, weil sie sich schämen.» Er rät Opfern von Sex-Tortion, sich ihrem Umfeld anzuvertrauen oder sich in an die Beratungsstelle von Projuventute oder die Polizei zu wenden.

Opfer sind vor allem Mädchen

Bei Sex-Tortion werden vor allem junge Mädchen über die sozialen Medien dazu gebracht, Nacktfotos von sich zu versenden, mit welchen sie in Folge massiv unter Druck gesetzt und erpresst werden.