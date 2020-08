Verjährter Unfalltod eines Lehrlings: Der ehemalige Innerrhoder Staatsanwalt Brogli wird freigesprochen

(maw/red) Der Todesfall eines Appenzeller Lehrlings verjährte, ohne dass sich jemand vor Gericht verantworten musste. Nun stand am Dienstag Herbert Brogli, ehemaliger leitender Staatsanwalt von Appenzell Innerrhoden, vor Gericht. Wegen mehrfacher Begünstigung in drei Fällen forderte die Innerrhoder Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage gegen Herbert Brogli eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren. Brogli wurde freigesprochen. Es liegen laut Richtergremium keinerlei Anzeichen vor, dass Brogli den Fall bewusst verjähren liess:

Das heisst aber nicht, dass keine Fehler passiert sind.

Untersuchung verzögerte sich Der Fall: Am 17. September 2010 starb ein 17-jähriger Lehrling in einer Autogarage in Appenzell, weil er in einem Warenlift eingeklemmt worden war. Bereits zuvor war der Lift durch das Arbeitsinspektorat beanstandet und der Lieferant dazu aufgefordert worden, die Mängel zu beheben. Dennoch lief er ohne die nötigen Sicherheitsvorkehrungen weiter. Staatsanwalt Brogli leitete in der Folge Untersuchungen ein. Diese verzögerten sich aber derart, dass erst sechseinhalb Jahre später die Anklage gegen drei Beschuldigte wegen fahrlässiger Tötung beim Bezirksgericht Appenzell eingereicht wurde – gegen den Leiter des Lehrbetriebs, den Lehrmeister sowie den Hersteller des Warenlifts. Vor Gericht kommt der Fall nicht mehr; im September stellte das Innerrhoder Bezirksgericht das Verfahren ein, weil die Verjährungsfrist abgelaufen war. Es sei kein passender Gerichtstermin für alle Beteiligten gefunden worden, hiess es damals. Daran vermochte auch eine Intervention der Inner­rhoder Regierung kurz zuvor nichts zu ändern. In einem Brief bezeichnete sie das Vorgehen als inakzeptabel. Es fehlte an Zielstrebigkeit, Umsicht und Planung Nach der Verjährung gab die Standeskommission einen externen Bericht in Auftrag. Der frühere Zuger Regierungsrat Hanspeter Uster kam 2018 in seinem Gutachten zum Schluss, der Innerrhoder Staatsanwalt habe die Untersuchung nicht mit der nötigen Zielstrebigkeit, Planung und Umsicht geführt. Im Bericht hiess es:

Ein solcher Fall kann normalerweise innert einer Frist von zwei bis drei Jahren untersucht und angeklagt, mit Strafbefehl abgeschlossen oder eingestellt werden, auch wenn gleichzeitig eine Reihe von anderen, grossen oder auch kleineren Fällen zu erledigen sind.