Verdächtige Geräusche: Polizei verhaftet mutmasslichen Einbrecher

(wap) Bei dem Verhafteten handle es sich um einen 22-jährigen Eritreer, der im Bezirk Dielsdorf wohnhaft sei, meldete die Kantonspolizei Zürich am Sonntag. Eine Passantin hätte am Samstag um 18.00 in einem Wohnhaus in Otelfingen Geräusche gehört und nachgeschaut, worauf ein Mann geflüchtet sei. Polizisten hätten daraufhin einen Mann ausmachen können, auf den die Beschreibung der Zeugin zugetroffen habe. Als sich die Polizisten genähert hätten, habe dieser die Flucht ergriffen, die Polizisten hätten ihn aber einholen können.