Tödlicher Kletterunfall: 23-jähriger Walliser stürzt 30 Meter in Tiefe

(dpo) Zwei Schweizer, 23 und 24 Jahre alt, bestiegen am Samstagmorgen den Gipfel Pointe de l'Echelle in der Region Rougemont, nahe der Grenze zwischen den Kantonen Waadt und Bern. Dabei stürzte einer der Kletterer, ein 23-jähriger Walliser, aus noch unerklärlichen Gründen aus einer Höhe von 30 Metern zu Tode. Dies teilte die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mit.

Der Begleiter des Verstorbenen konnte den unteren Abseilpunkt erreichen und den Rettungsdienst benachrichtigen. Die Leiche des Opfers wurde anschliessend von der Rega in das Spital Zweisimmen gebracht, so die Kantonspolizei Waadt. Weitere Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen seien im Gange.