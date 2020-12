Tödliche Attacke auf Schwan: Polizei nimmt 50-Jährigen fest

(sat) Den Vorfall beim Mattensteg in der Nähe des Platzspitzes hatte eine Passantin um 10.30 Uhr der Stadtpolizei Zürich gemeldet. Eine Patrouille sei zwar rasch zwar vor Ort gewesen, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Für den Schwan kam dennoch jede Hilfe zu spät. Der Kadaver wurde zur Untersuchung ins Tierspital Zürich gebracht. Der 50-jährige Tatverdächtige sei für weitere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht worden. Bei einer ersten Befragung hat sich der Festgenommene laut Polizei geständig gezeigt. Hintergrund und Umstände der Tat seien jedoch noch unklar. Der Fall sei unter anderem wegen Tierquälerei an die zuständige Staatsanwaltschaft überwiesen worden.