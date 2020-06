Tessin erwartet erneut heftige Regenfälle – Polizei warnt Bevölkerung

Im #Tessin und in #Graubünden gibt es bis in den Abend hinein noch weitere, teils kräftige #Niederschläge . Dies ist vorab eine eindrückliche Zwischenbilanz der #Niederschlagsmengen (Stand bis 14.50 Uhr). In #Locarno fielen seit Mitternacht 150 Liter #Regen pro Quadratmeter. (rv) pic.twitter.com/bxE39ysZi2

In Lugano und Umgebung hat die grosse Menge an Regenwasser laut RSI zudem mehrere Kanaldeckel hochgedrückt, wodurch die Strassen überflutet wurden. Und in Loreto wurde ein Gebäude evakuiert und zwischen Agno, Magliaso und Caslano soll es zu Dutzenden Feuerwehreinsätzen wegen überfluteten Kellern gekommen sein.

Am Montagabend dürfte es erneut zu kräftigen Regenfällen kommen. So werden für die Nacht auf Dienstag im Mittel- und Südtessin nochmals 50 mm Niederschlag erwartet, punktuell könnten sogar 80 mm erreicht werden, schreibt MeteoSchweiz am Montag auf ihrer Website am Montag.

Bund gibt Hochwasserwarnung heraus

Das Naurgefahrenportal des Bundes hat auf seiner Website derweil Hochwasserwarnungen der zweit- und dritthöchsten Stufe für diverse Gebiete im Tessin herausgegeben, unter anderem für kleine und mittelgrosse Flüsse im Sottoceneri und für den Luganersee.

Die Tessiner Kantonspolizei ihrerseits warnt am Montag die Bevölkerung in einer Mitteilung vor dem Unwetter und fordert die Tessinerinnen und Tessiner auf, private Fahrzeuge abends nur bei Bedarf zu benutzen und nicht in der Nähe von Wasserläufen oder auf Brücken anzuhalten. Zudem sollten sie sich vor Erdrutschen und umstürzenden Bäumen in Acht nehmen.