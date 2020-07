Statt Rave auf den Strassen: Street Parade übernimmt für einen Tag das Radio

(sku) Verrückt und farbenfroh: Am Samstag, 8. August, hätte in Zürich die alljährliche Street Parade stattfinden sollen. Doch die bekannten Love-Mobiles müssen in der Garage und die ausgeflippten Kostüme im Schrank bleiben. Ganz ausfallen soll die Party aber nicht: Der nationale Sender Virgin Radio Switzerland ermöglicht den Rave mit einer Sondersendung. Wie die Veranstalter der Street Parade und der Sender am Donnerstag mitteilten, wird am Tag der Street Parade elf Stunden lang Techno gespielt.

Host des Live-Sets ist Moderator Nick Laederach. Den Soundtrack liefert gemäss Mitteilung ein bekanntes Line-up: So etwa der deutsche Musiker Monolink, der Basler Gianni Callipari oder das international bekannte DJ-Duo Animal Trainer aus Zürich. Laut Street Parade spielen alle Künstler live aus dem Radiostudio in Zürich. Liebhaber der Raver-Szene könnten den Soundtrack via DAB+ und App, der Street Parade- und der Virgin Radio-Webseite geniessen.