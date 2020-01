Schmuggel aufgeflogen: Zöllner beschlagnahmen Süsswasserrochen

(rwa) Am vorletzten Samstag wollten zwei Schweizer über den Grenzübergang im sanktgallischen Oberriet in die Schweiz einreisen. Im Kofferraum des Fahrzeuges fanden Zöllner – versteckt unter eine Decke – zwei mit Wasser gefüllte Behälter. Darin schwammen junge Süsswasserstechrochen aus Südamerika, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Mittwoch mitteilte.

Weil die seltenen Tiere artengeschützt sind und die Männer keine Einfuhrbewilligung besassen, beschlagnahmten die Zöllner die Fische. Die EZV büsste die beiden mit mehreren Hundert Franken.