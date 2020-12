Schlägerei auf der Bundesterrasse: Polizei weist über 300 Personen weg

(agl) Am späten Samstagabend wurde der Polizei gemeldet, dass von der Bundesterrasse aus Gegenstände ins darunterliegende Quartier geworfen werden, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst. Wie die Kantonspolizei weiter schreibt, hielten sich schätzungsweise mehr als 300 Menschen auf der Bundesterrasse auf, mehrere waren in eine Schlägerei verwickelt.

Die Polizei löste die Schlägerei auf, wobei es laut Mitteilung kurzzeitig zum Einsatz von Pfefferspray kam. Ein Beteiligter wurde vorübergehend zur Polizeiwache gebracht und gegen Mitternacht wieder entlassen. Weil die vorwiegend Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf der Bundesterrasse gegen die Corona-Vorschriften verstiessen, räumte die Polizei den Platz. Der Einsatz sei um 0.30 Uhr beendet gewesen.