Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Sendung begrüsste Bürgermeister Bill de Blasio dabei unter vielen Gästen auch Sesamstrassen-"Stars" wie Ernie oder den gelben Vogel Bibo.

Die US-Fernsehserie ist eines der erfolgreichsten Kinderprogramme überhaupt. Sie startete am 10. November 1969 unter dem Originaltitel "Sesame Street" als multikulturelles Lernprogramm, das benachteiligten Kindern gleiche Bildungschancen eröffnen sollte. Deutschland brachte 1973 weltweit die erste Koproduktion heraus.

Immer wieder traten auch Prominente in der Sendung auf, so auch die ehemalige First Lady Michelle Obama. Dabei wurde lange gerätselt, wo sich die Sesamstrasse - die in den Szenen der US-Version zu sehen war - tatsächlich befand.