Die Beziehung des Sängers Liam zum Gitarristen und Songschreiber Noel Gallagher sei "derzeit wohl schlimmer, als sie es jemals war", sagte der jüngere der beiden Brüder der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Vor 25 Jahren, am 29. August 1994 stand mit "Definitely Maybe" das erste Oasis-Album in den Läden - das bis dahin bestverkaufte Indie-Debüt in Grossbritannien.

Noel Gallagher, der die grössten Oasis-Hits schrieb, stieg vor zehn Jahren offiziell aus, wegen "verbaler und gewalttätiger Einschüchterungen", wie es damals hiess.

Seitdem verfolgen die Brüder jeweils eigene Karrieren, ihr Verhältnis gilt als zerrüttet. Liam Gallagher veröffentlicht Ende September sein Solo-Album "Why Me? Why Not.". Noel Gallagher bringt mit seiner Band High Flying Birds fast zeitgleich die EP "This Is The Place" heraus.