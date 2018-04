Dabei spricht der 26-Jährige nicht etwa von seinem Äusseren. "Ich merke, dass die Leute hier Freude daran haben, wenn einer intuitiv spielt, unberechenbar, etwas verrückt, wie ein Strassenfussballer halt", so Shaqiri im Interview mit "SI Sport".

Wie beliebt er ist, spürt der Schweizer Natispieler etwa, wenn er durch die Strassen von Manchester geht. Da werde er regelmässig angesprochen. "Ich sehe das als Wertschätzung, gerade hier in Manchester", so Shaqiri. "Ich spiele ja nicht für City oder United, und doch kommen die Menschen auf mich zu." So allmählich zähle er etwas in England.