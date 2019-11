Woody Allen spielte früher gern Poker

Als er noch unbekannt war, habe er in London in dem Film "Casino Royale" mitgespielt, erzählte der vierfache Oscarpreisträger Allen (83) im Interview der Deutschen Presse-Agentur und anderen Medienvertretern. Damals, Ende der 1960er Jahre, seien auch John Cassavetes, Telly Savalas, Charles Bronson und Lee Marvin für den Dreh von "The Dirty Dozen" in London gewesen. "Und dann haben wir jeden Abend Poker gespielt."

Er sei ein "sehr guter Spieler" gewesen, sagte Allen, der als Regisseur von Filmen wie "Manhattan", "Annie Hall" und "Hannah and her Sisters" weltberühmt wurde. "Die anderen haben zum Vergnügen gespielt. Sie haben Spass gehabt, aber ich habe gespielt, als hinge mein Leben davon ab" - mit Erfolg: Auf diese Weise habe er eine grosse Menge Geld gewonnen. "Ich habe fast jeden Abend gewonnen; ich habe beim Spielen viel Geld verdient."

In Woody Allens aktuellem Film "A Rainy Day in New York" geht es um Gatsby und Ashleigh, ein junges College-Paar, das in New York ein romantisches Wochenende verbringen möchte. Dann kommt aber einiges anders als geplant - und Gatsby landet bei einem Poker-Spiel. Der Film kommt am 5. Dezember in die Deutschweizer Kinos.