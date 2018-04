Cosby habe sich als Mentor angeboten, als sie eine angehende Schauspielerin gewesen sei. Statt in einem Hotel habe sie sich bei einem Besuch in Reno auf dessen privater Ranch ausserhalb der Stadt wiedergefunden, wo der mutmassliche Übergriff stattgefunden haben soll.

Thomas' Darstellung wies verblüffende Parallelen zu den Vorwürfen von Andrea Constand auf. Die ehemalige Universitätsmitarbeiterin Constand wirft dem heute 80-jährigen einstigen Comedy-Star vor, sie 2004 in seinem Haus in Philadelphia mit Tabletten betäubt und sich an ihr vergangen zu haben. Cosbys Anwalt wirft der Frau, die laut Staatsanwaltschaft 3,38 Millionen Dollar von Cosby erhalten haben soll, Geldgier vor.

Es ist der zweite Prozess gegen Cosby im Fall Constand, nachdem der erste Prozess im Juni geplatzt war. Damals konnten sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen.

Der afroamerikanische Schauspieler wird von rund 60 Frauen beschuldigt, sie in früheren Jahrzehnten missbraucht zu haben. Da die meisten Anschuldigungen verjährt sind, beschränkt sich aber auch der neue Prozess lediglich auf den Fall Constand aus dem Jahr 2004.

Richter Steven O'Neill stimmte in dem neuen Prozess aber zu, fünf weitere mutmassliche Missbrauchsopfer Cosbys aussagen zu lassen. Beim ersten Prozess war es nur eine Frau. Thomas war am Dienstag das erste der fünf weiteren mutmasslichen Opfer, das vor Gericht aussagte.