Liebe auf den ersten Blick

Schon seit sieben Jahren ist er nun schon mit Michael Graber zusammen. Es war Liebe auf den ersten Blick – zum ersten Mal begegnet sind sich die beiden an der Schweizermeisterschaft im Kochen. «Wir harmonierten vom ersten Moment an. Es stimmte einfach alles. Seit wir uns damals kennenlernten, sind wir zusammen. In den ersten drei Jahren verbrachten wir keinen Tag ohne den anderen», sagt Epiney dem Boulevard-Magazin Glückspost. Michaels herzliche Ausstrahlung und offene Art sei unglaublich einnehmend. Der Altersunterschied von 21 Jahren stört ihn und seinen Partner nicht. «Wir geniessen einfach jeden Tag, denn verliebt zu sein, ist doch das schönste Gefühl auf der Welt - und wie alle Verliebten hoffen wir, dass dieses Gefühl endlos anhält.»

Michael Graber, der eine Lehre als Koch und ein Studium als Eventmanager absolvierte, arbeitet selbständig. Er hat sein Büro daheim, im gemeinsamen Haus, das er mit Sven und den beiden Prager Rattler (eine seltene Hundeart) Neo und Leny bewohnt. Auch ohne Ring am Finger ist das Glück der kleinen Familie gross.