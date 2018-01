In den Songs ihres Albums "Minetta" - Martin wuchs an der berühmten New Yorker Minetta Street auf - erzähle die Sängerin sehr persönliche Geschichten von jugendlicher Rebellion, von einer schwierigen Mutter-Kind-Beziehung, von wilden Künstler-Partys und von Verlusten, schreibt ihre Schweizer Plattenfirma Phonag Records. "Minetta" erscheint am 19. Januar.

Martin, die mit 27 Jahren in die Schweiz zog und heute im Zürcher Oberland lebt, stand schon mit Grössen wie Polo Hofer und Philipp Fankhauser auf der Bühne. Im Ausland machte sie sich unter anderem einen Namen als Background-Sängerin von Bob Geldof oder Michael Bublé.