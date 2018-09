Die Action-Szenen seien für ihn kein Problem gewesen, sagte der 47-Jährige dem "Südkurier". "Was für mich die eigentliche Herausforderung war, war mein Gewicht."

Denn Regisseur Peter Berg wollte ihn "dünner und austrainierter". Wahlberg: "Ich war also fünf Monate lang auf strenger Diät und habe keinen Alkohol getrunken. Während der Dreharbeiten wollte Pete mich dann ständig zu Wein und Essen überreden. Aber selbst auf den letzten Metern bin ich standhaft geblieben."

Über die Stränge schlage er ohnehin nicht mehr, seit er Vater sei. "Man muss ja mal erwachsen werden, oder?"

In "Mile 22", der am 13 September in die Deutschschweizer Kinos kommt, muss Wahlberg als Super-Agent einen Informanten eskortieren - und dabei einige der härtesten Killer Asiens bezwingen.