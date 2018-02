Trump habe sie in seiner Reality-Show "The Celebrity Apprentice" haben wollen - zumindest vor dem Treffen, erzählte Von Teese der "Berliner Zeitung". "Ich spürte sofort, dass mich Trump nicht mag", so die als Tänzerin, Aktmodell und auch als Schauspielerin bekannt gewordene US-Amerikanerin. "Und seine selbstgefällige Art widerte mich an."

Derzeit versucht sich die 45-Jährige als Sängerin und hat ein Debütalbum auf den Markt gebracht. Sich darauf einzulassen, sei nicht ganz einfach gewesen, sagte sie. "Denn wenn es um Burlesque geht, habe ich die völlige Kontrolle und jede Menge Selbstbewusstsein. Mit dem Album ist es so, als würde jemand die Tür zu meinem Privatleben öffnen."