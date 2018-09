Die britische Designerin, Autorin und Sängerin und der ehemalige Profifussballer sind seit 1999 verheiratet und haben vier Kinder. "Wir beide wissen, dass wir gemeinsam stärker sind als als Einzelpersonen", sagte die 44-Jährige der Zeitschrift "Vogue". Das gelte für die ganze Familie: "Wir achten die familiäre Bindung, und das ist der Schlüssel zum Erfolg."

Auf dem Cover der Oktober-Ausgabe des britischen Magazins ist die frühere Sängerin der "Spice Girls" mit ihren vier Kindern zu sehen, auch der Familienhund ist dabei. Aufgenommen wurde das Foto vor einem alten Baum, augenscheinlich in einem Garten oder auf einem Feld.

Aber auch über negative Erinnerungen spricht Beckham in dem Interview: "Ich wurde gemobbt", sagte sie. "Ich war nicht so schlau." Und weiter: "Alles, was du sein wolltest - dieses beliebte Mädchen - ich war das andere Ende der Skala."