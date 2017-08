Warum es nicht zur Heirat kam, verriet Pooth nicht. Seit Jahren verbringt sie ihre Ferien auf der spanischen Insel. "Mallorca ist für mich ein zweites Zuhause geworden", sagt der Werbestar.

Sonst lebt die 49-Jährige mit Ehemann Franjo Pooth (48) und zwei Söhnen in Meerbusch nahe Düsseldorf. In den 90er Jahren war sie wegen einer kurzen Ehe mit Dieter Bohlen in den Schlagzeilen gewesen.