"Uns wurde eindringlich gesagt, wir sollten es niemandem sagen. ... Ich halte mich an Regeln." Die erste Folge der neuen Staffel von "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" (Ich bin ein Star...holt mich hier raus) soll am Sonntag zu sehen sein.

Ob Stanley Johnson weiss, worauf er sich mit der Reality-Show im australischen Dschungel eingelassen hat, darf bezweifelt werden. "Ich habe die Show nie angeschaut. Ich weiss absolut nichts darüber", sagte er der Tageszeitung "Sun".

In Sachen Selbstbewusstsein steht er seinem berühmten Sohn in nichts nach: Er gehe davon aus, dass es "easy peasy" werde, sagte Stanley Johnson laut der britischen Nachrichtenagentur PA.