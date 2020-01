Ulrich Tukur gefallen Filme aus den 20er und 40er Jahren besser

Die Filme seien "erstens Schwarz-Weiss und zweitens stumm" gewesen, sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Das heisst, man musste sich Text und Farbe vorstellen. Das wiederum regt die eigene Fantasie an und ist dadurch gewinnender und belohnender für einen Menschen und sein Gehirn."

Ulrich Tukur spielt in "Jagdzeit", dem neuen Spielfilm von Sabine Boss ("Der Goalie bin ig"), an der Seite des Schweizer Schauspielers Stefan Kurt einen manipulativen Geschäftsmann. Das Drama hat an den diesjährigen Solothurner Filmtagen Weltpremiere gefeiert und kommt am 20. Februar in die Deutschschweizer Kinos.