Die Leiche wurde zudem mit einem Telefonkabel um den Nacken gefunden. Nach einem DNA-Abgleich war der Tatverdächtige in dieser Woche im US-Staat North Carolina festgenommen worden. Er soll nach Kalifornien gebracht werden. Im Falle eines Schuldspruchs droht im lebenslängliche Haft.

Eine Hausangestellte hatte die Leiche des 57-jährigen Filmemachers in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Crane, der auch ein erfolgreicher Bridge-Spieler war, gehörte in den 1970er und 80er Jahren zu den gefragtesten Fernsehregisseuren des Landes. Er drehte unter anderem Folgen von Hitserien wie "CHiPs", "Hawaii Fünf-Null", "Der unglaubliche Hulk", "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" und "Kobra, übernehmen Sie".