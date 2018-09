"Ich hatte mich eigentlich schon mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass ich zu arbeiten aufhöre, wenn mein 80. Geburtstag am 13. Oktober vorbei ist", sagte der TV-Star der Deutschen Presse-Agentur. "Was ich aber auf alle Fälle noch machen würde, wäre etwas, wobei mein Sohn Regie führt oder wenn mein Lieblingsproduzent Markus Trebitsch mich anruft."

Daher ist Hörbiger am 8. Oktober im von ihrem Sohn Sascha Bigler inszenierten ZDF-Krimi "Die Muse des Mörders" zu sehen sowie am 12. Oktober in der von Trebitsch produzierten ARD-Komödie "Einmal Sohn, immer Sohn".

Die Zusammenarbeit mit ihrem einzigen Sohn empfände sie als "wunderbar" und besonders humorvoll. Hörbiger will sich vermehrt ihrem Privatleben mit den beiden Hunden und verlängerten Ferien am Wolfgangsee widmen.