Die Festtage verbrachte ich...

...fast immer in der Schweiz. Wenn auch selten Schnee lag, war es jeweils kühl oder eiskalt – richtig weihnachtlich. 2014 wars anders: Ich weilte wegen eines Sprachaufenthaltes in Australien an der Wärme. Meine Eltern besuchten mich im Dezember, und wir reisten der Südküste entlang von Melbourne nach Sydney.

Am Weihnachtstag chillten wir in Badehose, Flip-Flops und bei 35 Grad am weissesten Strand der Welt. Die Hitze hatte bei mir so gar keine besinnliche Stimmung entfacht. Als ich dann meinen 50-jährigen Eltern beim Planschen im Meer zuschaute, wurde ich allein am Strand ganz sentimental. Mir wurde da erstmals richtig bewusst, wie viel ich Mama und Papa zu verdanken habe.

Noemi Lea Landolt, Redaktorin