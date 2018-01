Wie die "Schweizer Illustrierte" am Dienstag berichtete, hat sich der 38-Jährige nach vier Jahren von der Zürcher Speditionskauffrau Samantha Gerundo getrennt. Diese war nach rund einem Beziehungsjahr zu Marc Trauffer ins Berner Oberland gezogen und da bis vor kurzem als stellvertretende Geschäftsführerin seiner Holzkuh-Firma tätig.

"Die Trennung ist für beide sehr traurig", äusserten sich die beiden in einem gemeinsamen Statement. "Aber wir wünschen uns gegenseitig das Allerbeste für die Zukunft und respektieren einander nach wie vor sehr." Trauffer hat aus seiner früheren Ehe die Kinder Lars, 15, und Lani, 13. Dank ihnen, dem am Freitag erscheinenden Album "Schnupf, Schnaps und Edelwyss" und der anstehenden Tour wird der Musiker in nächster Zeit immerhin jede Menge Ablenkung haben.