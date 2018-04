Flatschers Frau, die frühere Skirennfahrerin Sonja Nef, freut sich dagegen auf den allerersten Familien-Winterurlaub. "Eine ganze Woche Skiferien als Familie, das hatten wir noch nie!", schwärmte sie gegenüber der "Schweizer Illustrierten".

Flatscher und Nef sind seit 24 Jahren zusammen und seit sieben Jahren verheiratet. Neben den 10- und 11-jährigen Töchtern haben sie noch den vierjährigen Sohn Julian.

Dass die Liebe so gut gehalten hat und die Ehe in ein paar Wochen das "verflixte siebte Jahr" überstanden haben wird, erklärt sich Nef mit den "tiefen Wurzeln" ihrer Beziehung. Sie hätten in den 13 Jahren, bevor die Kinder kamen, "eine gute Grundlage gelegt".