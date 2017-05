In der Jury, die den 46-Jährigen wählte, sassen unter anderem der Designer Guido Maria Kretschmer, der Schauspieler Kostja Ullmann und das Model Sara Nuru. Das teilte das Blatt am Donnerstag mit.

Brönner erklärte der "GQ", dass er sich niemals Botox gegen Falten spritzen lassen werde: "Ich kenne viele, die sich damit behandeln lassen. Aber ich würde nicht in meine Gesichtsmuskulatur eingreifen, weil das als Trompeter schiefgehen kann. Ich hätte auch gerne eine kleinere Nase und gerade Zähne - aber da lasse ich auch niemanden ran, aus demselben Grund."

Er brauche sein Gesicht exakt so, wie es ist, um Musik zu machen. "Und ganz ehrlich: Man mag ja immer vieles nicht an sich. Was soll's. Meine Hüfte zum Beispiel. Ich werde nach hinten immer dicker, aber das kann ein guter Anzug erstklassig kaschieren."