Die 38-Jährige sagte in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Ich fahre kein Auto, bin Vegetarierin, konsumiere nichts aus Massentierhaltung, verzichte weitgehend auf Plastik und unterstütze den WWF."

Weisz will auch andere davon begeistern. "Mit unserem Konsumverhalten haben wir Verbraucher so viel Macht. Nicht die scheinbar Grossen und Mächtigen, sondern wir geben den Ton an und können über unser Kaufverhalten enorm viel beeinflussen", sagte die Österreicherin.