Vor exakt zwei Jahren nahm das Leben der High-School-Schülerin Cara Taylor die totale Wende. An der Fashion Week in New York lief die damals 15-Jährige erstmals über einen Laufsteg, für Star-Designer Alexander Wang. Dieser Auftritt sollte den Start einer kometenhaften Karriere bedeuten. Wenige Wochen später sass Taylor nämlich im Flugzeug nach Paris, wo sie die Show des legendären Modehauses Christian Dior schliessen durfte, was einer besonderen Ehre gleichkommt. Im November 2016 stellte sich die US-Amerikanerin dann für keinen Geringeren als Steven Meisel vor die Linse – der Traum eines jeden Models. Taylor aber wusste vor dem Shooting nicht einmal, wer der Fotograf überhaupt ist. «Ich hatte noch nie etwas von Meisel gehört. Es war mir nicht bewusst, wie gross er ist. Aber das war gut, so war ich nicht allzu nervös», sagte Taylor in einem Interview mit der «Vogue».

Zwei Jahre später ist das Mädchen für ausnahmslos alle grossen Designer gelaufen, nicht nur in New York und Paris, auch in Mailand und London. Ist das Gesicht der Kampagnen von Saint Laurent, Isabel Marant, Versace, Max Mara, Alberta Ferretti und vielen mehr. Sie gehört zu den meistgebuchten Models der Welt, wird in den kommenden Wochen an den Fashion Weeks an allen wichtigen Schauen zu sehen sein. Während andere Kolleginnen jahrelang um Aufträge kämpfen, sich die Beine an unzähligen Castings in den Bauch stehen und auf den Durchbruch hoffen, fliegt Taylor der Erfolg nur so zu. Die Designer lieben sie für ihre athletische Figur, ihre ausgeprägten Gesichtszüge, für ihre Wandelbarkeit, die fast schon ikonische Coolness. Manche erkennen in ihr gar die junge Linda Evangelista wieder, das Übermodel der 90er.