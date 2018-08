"Die Entscheidung von Jacob und mir war im völligen, gegenseitigen Einverständnis. Wir sind beide happy und bleiben Freunde", schrieb die Britin in einer Instagram-Story.

Brown spielt in der US-Erfolgsserie "Stranger Things" mit Winona Ryder in der Hauptrolle ein Mädchen mit telepathischen Fähigkeiten. Die im Sommer 2016 auf Netflix gestartete Serie ist eine Hommage an Mystery-Thriller der 80er Jahre. Zurzeit finden die Dreharbeiten für die dritte Staffel statt.