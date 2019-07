Der 67-jährige britische Sänger müsse auf Anraten seines Arztes seine Konzerte am Mittwoch in München und Donnerstag in Stuttgart absagen, hiess es auf seiner Website. Auch der Auftritt am Freitag im tschechischen Slavkov u Brna (Austerlitz) finde nicht statt.

Was genau der Sänger hat, teilte Stings Management zunächst nicht mit. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus dem Umfeld des Sängers erfuhr, soll er an einer ungefährlichen Halsentzündung leiden.

Auf der Website hiess es lediglich, er sei "immer noch nicht auf der Höhe". Der Konzertveranstalter Live Nation wollte sich "zum jetzigen Zeitpunkt" ebenfalls nicht äussern.

Am Mittwoch sollte Sting auf dem Münchner Tollwood-Festival und am Donnerstag bei den Jazz Open in Stuttgart auftreten. Schon am Montag hatte er aus gesundheitlichen Gründen sein Konzert im belgischen Gent gestrichen.

Offenbar wird es zunächst keine Ersatztermine geben: Die Eintrittspreise für die Konzerte würden erstattet, teilte die Website mit. "Sting bedauert es zutiefst, seine Fans zu enttäuschen oder ihnen Unannehmlichkeiten zu bereiten", hiess es dort.