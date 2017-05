Am Anlass einer Spendenorganisation für Krebsforschung in Beverly Hills übergaben Stones drei Söhne der berühmten Mutter die Trophäe, wie das Promi-Portal "people.com" berichtete. "Meine Mama verdient den Preis", sagte der zehnjährige Quinn Kelly in seiner Rede und der zwei Jahre ältere Laird Vonne fügte hinzu: "Sie liebt, ist fürsorglich und ein grossartiger Mensch."

Sichtbar bewegt war Stone auch von der Aussage ihres ältesten Sohns Roan Joseph, 16, dass ihr bester Rat an ihn gewesen sei, "andere so zu behandeln wie man selbst behandelt werden will". Die drei Jungs adoptierte Stone in den Jahren 2000, 2005 und 2006. Sie betonte in einer Ansprache: "Wir haben die Wahl, was wir unseren Kindern beibringen - wir müssen erhobenen Hauptes dastehen und die Liebe bejahen."