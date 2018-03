Mit Haustieren kann die auf einem Bauernhof aufgewachsene 41-Jährige entsprechend überhaupt nichts anfangen. Sie "hasse" sie geradezu, gestand sie dem "Blick".

Dass Patti Basler Landwirtin werden würde, schloss sie früh aus. Grund dafür war in erster Linie das Obst. "Wir hatten 2000 Apfel- und Kirschbäume", erinnert sich die studierte Erziehungswissenschaftlerin. "Also habe ich all meine Sommer- und Herbstferien auf diesen Bäumen gesessen, während meine Schulkollegen in der Badi oder am Meer waren."