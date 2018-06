"Ja, Juhu! Wir bekommen neue ungeschminkte Einblicke in das bunte Beziehungsleben von Promipaaren", jubelt der Sender auf seiner Homepage. Der Begriff "Promi" ist dabei recht grosszügig gefasst. Am bekanntesten dürfte Berufs-Exhibitionistin und selbsternannte "Nacktschnecke" Micaela Schäfer sein, die mit ihrem Lebenspartner, dem Unternehmer Felix Steiner, in die Pärchen-WG zieht.

Einschlägig bekannt ist etwa auch Roberto Blancos Tochter Patricia. Sie kommt mit ihrem neuen Gefährten, dem 18 Jahre jüngeren Unternehmer Nico Gollnick. Wer gern RTL-Reality-Shows guckt wird ausserdem den Ex-Rotlicht-König Bert Wollersheim kennen. Er zieht mit seiner neuen Flamme Bobby Anne Baker ein.

Die in Portugal gedrehte Serie startet am Montag, dem 9. Juli. Nach sechs Folgen wird der mit 50'000 Euro dotierte Titel "Das Promipaar 2018" verliehen.

