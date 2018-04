Er sei am Telefon mit der New Yorker Polizei gewesen, um eine Ambulanz anzufordern, als der kleine Junge in der Lobby des Appartement-Hauses schon das Licht der Welt erblickt habe, erzählte Meyers. Seinem Publikum zeigte der 44-jährige Moderator und Comedian sogar ein Bild aus der Lobby, wie "people.com" berichtete.

Der kleine Axel kam am Sonntag zur Welt, die Nachbarn des Paares sollen tatkräftig bei der Geburt mitgeholfen haben, so etwa mit gewärmten Tüchern für das Neugeborene.

Meyers, der in diesem Jahr die Verleihung der Golden Globes moderiert hatte, und seine Frau Alexi Ashe haben bereits einen zweijährigen Sohn, Olsen.