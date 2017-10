In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der US-Zeitschrift "Vanity Fair" geben beide Frauen an, dass sie als junge Schauspielerinnen von Toback bei geschäftlichen Treffen in einem Hotel belästigt worden seien.

Die McAdams beschreibt ein Treffen, bei dem die damals 21-Jährige für einen Film vorsprechen wollte. Toback habe das Gespräch schnell auf eine sexuelle Ebene gelenkt und sie verbal bedrängt. Er sei ins Badezimmer gegangen und habe ihr dann erzählt, dass er dort masturbiert habe. Glücklicherweise habe sie das Hotelzimmer schnell verlassen, bevor Schlimmeres passieren konnte, erklärte die 38-jährige Kanadierin.

Blair berichtete über ein Vorsprechen im Jahr 1999, bei dem Toback darauf bestanden habe, dass sie ihr Oberteil ablege. Sie habe seine Aufforderung zu Sex abgelehnt, doch der Regisseur habe sie weiter bedrängt und sich dabei befriedigt, gab die 45-Jährige an. Sie habe sich wie eine Gefangene gefühlt und Angst gehabt. Er habe zudem eine Todesdrohung ausgesprochen, falls sie etwas verraten würde.

In einem Artikel der "Los Angeles Times" vom letzten Wochenende warfen 38 Frauen dem 72-Jährigen sexuelle Übergriffe im Laufe der vergangenen Jahrzehnte vor. Der Zeitung zufolge wies Toback die Anschuldigungen zurück. Er habe keine dieser Frauen jemals getroffen und wenn doch, sei es nur für fünf Minuten gewesen. Mittlerweile ist die Zahl der Frauen auf mehr als 200 angewachsen.

Toback ist unter anderem für seine Dokumentation "Tyson" über den Boxer Mike Tyson sowie das Drama "Black and White" von 1999 mit Robert Downey Jr. und Jared Leto bekannt. 1992 wurde er für sein Drehbuch zum Gangsterfilm "Bugsy" für einen Oscar nominiert.