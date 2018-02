Seit einem halben Jahr ist sie nun wieder in der Schweiz. Sie arbeitet als Moderatorin beim neuen Privatsender CNN Money Switzerland. Obwohl der Kulturschock vielleicht noch eine Weile anhält, schätzt sie es, wieder in der Schweiz zu sein. Die Lebensqualität sei nirgends höher. "Und Zürich hat sich doch sehr gemacht."

Fuchs, die Rastlose

Bei CNN Money wird Fuchs wohl nicht bis zur Pension arbeiten. Lange hat sie es bisher nie an einem Ort ausgehalten. Sie hat schon für die Nachrichtenagentur Reuters in London und Dubai gearbeitet. An der Universität Genf studierte sie zuvor Wirtschaftsgeschichte und internationale Beziehungen sowie Arabisch und Portugiesisch. Ein Studium in Fernsehjournalismus absolvierte sie in Kairo. Nach Praktika auf der Schweizer Botschaft in Damaskus und bei der UNO in Genf ("zu viel Bürokratie und Administration") bewarb sie sich um einen Job beim Nachrichtendienst des Bundes (NDB). Gesucht war ein Spion, jemand, der arabische Sender abhören konnte. Beim Bewerbungsgespräch scheiterte sie nicht am Sprach- sondern am Psychologie-Test. Fuchs erklärt, warum: "Weil ich einfach nicht aufs Maul sitzen kann."

Martinas langer Marsch – SRF-Reporter: