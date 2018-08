Einen Zeitpunkt für den Umzug nannte der Palast nicht. Die Zeitung "Expressen" berichtete, die Familie sei bereits am Mittwoch in einem Flugzeug Richtung USA gesehen worden. Eine Palastsprecherin bestätigte, Madeleine und ihre Lieben seien dort, nannte aber aus Gründen der Privatsphäre nicht den Ort.

Madeleine wird dem Palast zufolge in den USA weiter für die von ihrer Mutter gegründete Stiftung World Childhood Foundation arbeiten, während O'Neil seinen Geschäften in Europa und den USA nachgehen will. Die drei Kinder des Paares sind noch nicht schulpflichtig, der Umzug in die USA kommt daher zu einem günstigen Zeitpunkt, wie es weiter hiess. Die vierjährige Prinzessin Leonore wurde in New York geboren, da das Paar seinerzeit dort lebte. Prinz Nicolas ist drei Jahre alt, Prinzessin Adrienne kam im März zur Welt.

Madeleine selbst ist das jüngste Kind von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia. Nach dem Umzug in die USA will die Familie ihr Heim in Stockholm beibehalten, das Haus in London aber aufgeben.