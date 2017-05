Für Film- oder TV-Serien steht sie nicht mehr vor der Kamera: «Da will ich momentan keine Energie mehr reinstecken, und ich möchte nur noch Projekte machen, die ich cool finde und voll dahinter stehen kann.» Auch das Projekt eigene Kinder ist alles andere als aktuell – Mia Aegerter gesteht, dass es eigentliche nie so ein grosser Wunsch sei, wie sie es bei anderen Frauen beobachte. «Vielleicht liegt es an meinem Beruf, in dem ich so viel Erfüllung finde. Ich finde Kinder super, aber ich bin ganz glücklich momentan und liebe mein Leben in Berlin.»